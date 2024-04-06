«Мне нечего улаживать с Губерниевым — я просто высказал свою позицию». Егор Сорин — о конфликте с комментатором | Источник: Спорт-Экспресс

Егор Сорин — один из ключевых специалистов в российских лыжах. В его группе тренируются как молодые ребята, которые постепенно выходят на лидерские позиции (такие как Савелий Коростелев), так и опытные и уже заслуженные чемпионы (Вероника Степанова и супруга тренера Татьяна Сорина). Ученики отмечают особый подход Сорина — он тренер-экспериментатор, который всегда открыт чему-то новому. О своей работе Егор пишет в личном блоге в Telegram. Telegram-канал Сорина получил пиковую известность в марте на фоне публичного конфликта с комментатором Дмитрием Губерниевым. В интервью «СЭ» Сорин высказался как о споре с известным журналистом, так и о медийности в целом, а также поделился мнением о спаде в результатах у Александра Большунова и рассказал, как преодолеть звездную болезнь.

«Обыграть Большунова в любом его состоянии — дорогого стоит»

— Какие у вас впечатления остались от первых дней финала Кубка страны в Кировске?

— Хорошие впечатления. Нам очень нравится Кировск, здесь очень красиво, отличная организация. Полюбили это место, хочется тут проводить больше соревнований, насколько позволит погода. Все-таки север, зимой сюда не приехать, большие морозы, риски отмены соревнований. А вот ноябрь, конец марта, апрель — самое лучшее время.

— Зато удобно приезжать в концовке сезона. В центральной России на этой неделе было даже плюс 20.

— Вот и я о чем, а тут погода позволяет вплоть до мая спокойно соревноваться, причем уже не так жутко холодно. Лучшее место для апрельских соревнований.

— Здесь же как раз снимали фильм о Елене Вяльбе «Белый снег». Вспомнились кадры из кино?

— Примерно в апреле его и снимали. Мы здесь были много раз, я здесь выступал еще в те годы, когда сам был спортсменом. Так что место в любом случае знакомое для всех лыжников, но и фильм тоже запомнился, красивые кадры были.

— Как оцените уровень подготовки трассы?

— Все на высшем уровне. Традиционное место еще для советского лыжного спорта, здесь сильные традиции. В последнее время это место активно поддерживает бизнес. Видно, как следят за ним, выделяют средства. Поэтому с каждым годом условия становятся только лучше.

— С точки зрения спорта главное удивление — локальные неудачи Большунова. Что это — спад у Александра или так резко прибавили конкуренты?

— Конечно же, определенный спад у Большунова есть. Невозможно любому спортсмену провести весь сезон на одном высочайшем уровне. Спады бывают, и это нормально. Бегать без снижения спортивной формы восемь месяцев нереально, просто в этот раз все так сложилось, что на спад Большунов пошел именно к марту. Сначала проиграл в гонках на чемпионате России, затем в финале Кубка России. Все это выпало у него на концовку сезона. В прошлом году он проиграл в гонках на старте сезоне, в Вершине Теи.

Если посчитать количество гонок, в которых он уступил в прошлом году и в этом, общая ситуация будет сопоставима. Разница, возможно, в том, что в прошлом году Сергей Устюгов выиграл 50 км, на спринтах Терентьев и тот же Устюгов плотную борьбу навязывали. И все, в остальных гонках Большунов не оставлял никому шансов. Это нормальная, предсказуемая ситуация. Все так и должно было быть, Александр — живой человек, не робот.

— При этом наверняка стоит отметить и ребят, которые его обыграли в Малиновке и в Кировске?

— Безусловно. Обыграть Большунова в любом его состоянии дорогого стоит, поэтому, конечно же, ребята молодцы. Но надеюсь, что в будущем спортсмены смогут навязывать Александру конкуренцию, даже когда он будет в хорошей форме, на пике.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241040&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рано говорить, что Пузанов стал звездой — в лыжах вообще нет звезд»

— Вы вышли на награждение Ардашева в костюме динозавра. Решили так поддержать Сергея?

— Выполнил обещание. Мы шуточный договор заключили со спортсменами еще в Малиновке на чемпионате России, что если они обойдут Большунова и выиграют при этом гонку, то тренер наденет костюм динозавра. Спортсмены поддержали такую идею, Савелий на ЧР был близок, обошел Большунова, но выиграть не смог. Там Ермил Вокуев победил, так что одно из двух условий выполнено не было. А тут все по-честному, Ардашев — первый, я сдержал слово.

— Почему именно динозавр?

— Костюм привез наш массажист Павел, у него была идея выйти в нем, повеселить народ, он тоже как-то надевал его на награждение. Вот и я подумал: почему бы не развлечь ребят.

— У Сергея и Савелия получится развить локальный успех и реально конкурировать с Большуновым на регулярной основе?

— Безусловно, мы будем как минимум стараться работать над этим, навязывать борьбу в каждой гонке. И Большунову, и остальным ребятам. Но прежде всего ориентир для всех, конечно, Александр, тянуться за ним — наша цель и задача, она очевидна. Слава богу, что у нас есть такой ориентир, такой спортсмен.

— То есть Большунов помогает развиваться и остальной сборной?

— Разумеется. Мы надеемся, что Саша будет бегать долго, держать свой высокий уровень, чтобы другие спортсмены могли на него ориентироваться. С Большуновым нам всем сильно повезло.

— Вас сильно удивил молодой Дмитрий Пузанов?

— Такое периодически случается на спринтерских дистанциях. На несложных кругах, где спусковая часть уже в конце круга. Круг тут относительно тех дистанций, что мы бегали весь сезон, короткий. Быстрее трех минут бывает, но редко. То, что именно Пузанов смог быстро пробежать, тем интереснее и приятнее, спортсмен по своему возрасту даже не показывал в спринте каких-то выдающихся результатов, а тут так по взрослым сразу.

С другой стороны, он 2005 года, как раз в 18−20 лет спортсмен может буквально за несколько месяцев выйти на совершенно иной уровень. Наверняка они с тренером провели тщательную работу перед этим стартом, как мы видим, правильную. Разбежался к концу сезона и показал свой потенциал.

— Можно ли говорить, что звезда родилась либо пока рано делать далеко идущие выводы?

— Разумеется, рано. Как минимум надо еще несколько таких стартов пробежать. Я вообще считаю, что у нас в лыжных гонках нет звезд. Есть сильные спортсмены, которые показывают свой уровень. Надеемся, что он в будущем также будет прогрессировать и чаще проявлять себя.

— Даже таких людей, как Большунов или Устюгов, звездами не назовете?

— Тут какой момент, звезда, на мой взгляд, неподходящее слово. Звезда — в телевизоре, на экране. А у нас есть выдающиеся спортсмены, большие профессионалы своего дела, примеры для подрастающего поколения. Кто занимается спортом, пример во всем, в отношении к работе, в результате, в отношениях с тренерами. А назвать кого-то звездой, ярлыки такие вешать не стоит. Звезда — это немного другое. Молодые ребята, которые ориентируются на образ жизни наших лидеров, не звездами в первую очередь хотят стать, а достигать результата. Звездой же можно стать и в другом смысле, не всегда положительном.

Егор Сорин | Источник: РИА "Новости"

«Мне улаживать с Губерниевым нечего — я высказал свою позицию, и все»

— При этом для молодых ребят как раз существует риск подхватить звездную болезнь. Есть мнение, что в опасности Савелий Коростелев, не думаете?

— Не знаю, кто об этом говорит, я подобного не замечал вообще. Слава Богу, у нас воспитание в лыжных гонках достойное. Есть культура спорта, она не позволяет молодым подхватить звездную болезнь, наша тренерская школа умеет правильно воспитывать подрастающее поколение. Я сам через эту школу прошел, другие ребята тоже. И эти специалисты, которые работают в регионах, правильно готовят спортсменов по жизни. Все знают, что такое правила хорошего тона, дисциплина, трудолюбие. В лыжах без трудолюбия, упорства во время тренировок результата не добиться. Молодые спортсмены хотят результата, поэтому принимают эти правила и начинают работать в полную силу.

— Про Савелия говорили, что его желание обыграть Большунова и слова о готовности выглядят бахвальством. Но ведь это же нормально для спортсмена?

— Сто процентов. Он озвучил свою цель, свою мотивацию, то, к чему он стремится. Кто-то любит держать свои цели в себе, кто-то не стесняется об этом говорить. Вопрос привычки, проблемы нет, когда человек говорит, что хочет обыграть Большунова, и готов к этому. Как и любого другого спортсмена, например, Устюгова. Мы идем в спорт, чтобы стать первыми, это естественная цель. Кто-то боится лишний раз сглазить, молчит, кто-то, наоборот, готов заявлять громко, как Вероника Степанова. Савелий тоже не боится — и молодец, проблемы тут нет, как и звездной болезни. При этом спортивный азарт присутствует у всех с детского уровня, кто попал в спорт — хочет побеждать. Но этот азарт не направить в нужное русло без трудолюбия. Никакая мотивация, природные данные без работы победить не дадут.

— Вы поддерживаете медийность Коростелева и в особенности Степановой?

— Я не против медийности, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе, результату. Если я вижу, что спортсмен, занимаясь этой медийностью, вдохновляется, заряжается перед стартом, во время тренировочного процесса, это хорошо. Но есть и спортсмены, которых излишняя медийность выхолащивает. К примеру, я такой человек, и когда был спортсменом, мне это мешало. Я бы не смог выдавать свой максимум, много уделяя внимания социальным медиа, СМИ. Но каждый человек по-разному себя в этом плане ощущает, у всех разные психотипы, свои особенности. Здесь каждому нужно, чтобы он понимал, в какой мере медийность способствует результату или как минимум ему не препятствует.

— Вы в марте и сами стали заметным медийным человеком, публично оппонируя Дмитрию Губерниеву. Это не мешало, не отвлекало?

— Признаюсь, это может отвлекать. Поэтому своим Telegram-каналом я занимаюсь в свободные промежутки времени, когда есть возможность отвлечься, сфокусироваться на этом. Подумать, что такого интересного можно написать, показать любителям лыжного спорта. Прежде всего эта моя активность для них, чтобы они лучше знали, любили нашу группу. Пишу про спортсменов нашей группы, специалистов. Но опять же, когда есть на это силы и время.

Во время Спартакиады я перестал заходить в соцсети, потому что понимал: напряжение высокое, у меня нет энергии этим заниматься, посты выкладывать, кому-то отвечать на комментарии, минимизировал любые контакты с медийным миром, чтобы вся энергия шла на тренерскую работу, экономил силы. Отдохнул, потом решил порадовать болельщиков, подписчиков контентом. Есть определенная задача, смысл моего Telegram-канала — показать жизнь внутри своей группы, то, что не всегда на виду. Приоткрыть дверь, так сказать. Когда нет стартов, поддерживать интерес к группе, чтобы и болельщикам было интересно, чтобы они не скучали. Они тоже ждут посты, активно читают, комментируют, видны отдача, интерес, есть общение, и это хорошо.

— Вы считаете публичный спор с Губернивым конфликтом? И если да, то он уже улажен?

— Мне улаживать нечего. Я высказал свою позицию, и все. Когда ты ведешь активную жизнь в медиа, то даже когда происходит что-то плохое, нужно высказывать свою позицию. Наши болельщики, те, кто следят за нашим видом спорта через медиа, — не у всех есть возможность приехать самим на соревнования. Тем более знать внутреннюю кухню, поэтому нет полного понимания той ситуации, которая сложилась. Выводы делают из медиа. Значит, нужно передать свое видение как специалиста, как тренера. Я высказал свою позицию, она была отлична от позиции других людей, прессы, того же самого Дмитрия. Поэтому, возможно, и произошел публичный спор. Каждый высказал свою позицию, и здесь нет ничего необычного, что-то улаживать не вижу смысла.

— Вживую вы с ним потом не говорили?

— А зачем? Что сказать? Для фанатов лыжного спорта я поделился тем видением, которое сложилось лично у меня, привел свои аргументы. Кто-то их принял, кто-то нет, это уже дело каждого отдельного человека. Но высказаться мне показалось на тот момент правильным и нужным.