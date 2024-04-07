Плевать на Кубок мира. Российские лыжники забыли про норвежцев
Коростелев выиграл масс-старт в финале Кубка России, Большунов стал третьим.
Коростелев выиграл масс-старт в финале Кубка России, Большунов стал третьим.
Кубок России по лыжным гонкам завершился в воскресенье Финалом в Мурманской области. РИА Новости Спорт подводит итоги турнира и рассказывает о самых интересных событиях прошедшего сезона.
Интересно получается. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) погрязла во внутренних разборках. В то же время российский лыжный сезон в условиях изоляции получился по-настоящему самодостаточным. Раньше по привычке приходилось оглядываться на Кубок мира, куда России путь закрыт. Теперь же новости из разряда «Клебо впервые выиграл марафон» вызывают ироничную улыбку.
Подводя итоги года, на первое место надо поставить Александра Большунова и его феноменальную победную серию. Перед стартом зимнего сезона никто не мог предположить подобного успеха. Серьезнейшая травма, казалось бы, могла и вовсе поставить крест на карьере трехкратного олимпийского чемпиона, но не тут-то было. В итоге — победа в общем зачете Кубка России.
Кроме того, он стал лучшим как в спринтерском, так и в дистанционном зачетах. И это еще не все. Четыре золотых медали чемпионата России и пять золотых медалей Всероссийской Спартакиады, все это — успехи Большунова. Не стоит забывать и о вышеупомянутой серии из 23 личных побед подряд.
Анастасия Кулешова в концовке прошлого сезона громко вернулась после паузы в карьере. В этом году бронзовый призер Олимпийских игр-2018 доказала, что такой талант похоронить сложно. Доказательством тому стало золото Спартакиады в Тюмени (скиатлон) и две победы на чемпионате России (скиатлон и разделка на 10 км классикой). В общем зачете Кубка России Кулешова уступила только Веронике Степановой.
Отдельно хотелось бы выделить Елизавету Пантрину. 22-летняя лыжница громко заявила о себе на прошлогоднем чемпионате России (две победы и три подиума). В текущем сезоне она добавила в стабильности, а универсальность и вовсе позволила спортсменке забраться в первую тройку общего зачета.
Савелий Коростелев еще совсем недавно «выезжал» в информационном пространстве за счет своей звездной фамилии. Теперь же 20-летний спортсмен прочно закрепил за собой столь нелюбимое некоторыми звание одного из лидеров сборной России. Теперь он — двукратный чемпион России. Если говорить об общем зачете Кубка России, то Коростелев — второй, в дистанционных гонках — тоже второй, а в спринте — третий.
«Это больше вдохновение, нужно уметь фильтровать информацию, — ответил Коростелев на слова о том, что в перспективе он станет главным оппонентом Большунова. — Это прикольно, когда о тебе говорят, когда ты сам создаешь поводы, берешь медали. Меня это точно не напрягает».
Продолжая тему самых прогрессирующих лыжников: это и Дарья Непряева. Да, пока что в ее активе нет крупных побед, но наконец-то пошли подиумы. Она уже не просто Непряева-младшая, а, как и Коростелев, вполне самодостаточный спортсмен. Отметим также Дмитрия Пузанова. 18-летний лыжник, взявший бронзу в спринте в Финале Кубка России сразу покорил сердца болельщиков. Но пока подобная похвала — лишь аванс.
Раз уж речь зашла о Непряевых, то Натальи в прошедшем сезоне действительно не хватало. Не лучшее эмоциональное и физическое состояние сказались на ее подготовке к зимним стартам, которые было решено пропустить. К счастью, и без нее было кому составить конкурентную среду. Но присутствие на лыжне теперь уже Натальи Терентьевой все же добавило бы сезону красоты и интриги.
Откровенно провальным в спортивном плане получился год у Юлии Ступак. Но вряд ли ее огорчили неудачи на тех редких стартах, в которых она приняла участие. Судя по всему, ей было просто необходимо выдохнуть и немного пожить в свое удовольствие. Казалось, что по тому же пути пойдет и Сергей Устюгов, но у последнего все же получилось взять пару подиумов.
Итог: захватывающий сезон, полный интриг и интересной борьбы. Природная красота мест, в которых проходили старты, не подлежит никакому сомнению. Европа зачастую отдыхает. Инфраструктура — на уровне. Финансовая составляющая — никаких проблем со спонсорами, отличные призовые. Конкуренция? Да, могла быть повыше, но для соревнований внутри одной страны — очень даже неплохо. Плюс ко всему — огромный интерес со стороны болельщиков и прекрасные ТВ-трансляции. Получается, и без Кубка мира неплохо справляемся?
Сергей Смышляев