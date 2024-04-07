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17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плевать на Кубок мира. Российские лыжники забыли про норвежцев

Коростелев выиграл масс-старт в финале Кубка России, Большунов стал третьим.

Плевать на Кубок мира. Российские лыжники забыли про норвежцев | Источник: Спорт РИА Новости

Кубок России по лыжным гонкам завершился в воскресенье Финалом в Мурманской области. РИА Новости Спорт подводит итоги турнира и рассказывает о самых интересных событиях прошедшего сезона.

Интересно получается. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) погрязла во внутренних разборках. В то же время российский лыжный сезон в условиях изоляции получился по-настоящему самодостаточным. Раньше по привычке приходилось оглядываться на Кубок мира, куда России путь закрыт. Теперь же новости из разряда «Клебо впервые выиграл марафон» вызывают ироничную улыбку.

Большунов: катком по сезону

Подводя итоги года, на первое место надо поставить Александра Большунова и его феноменальную победную серию. Перед стартом зимнего сезона никто не мог предположить подобного успеха. Серьезнейшая травма, казалось бы, могла и вовсе поставить крест на карьере трехкратного олимпийского чемпиона, но не тут-то было. В итоге — победа в общем зачете Кубка России.

Кроме того, он стал лучшим как в спринтерском, так и в дистанционном зачетах. И это еще не все. Четыре золотых медали чемпионата России и пять золотых медалей Всероссийской Спартакиады, все это — успехи Большунова. Не стоит забывать и о вышеупомянутой серии из 23 личных побед подряд.

Кулешова: возвращение года

Анастасия Кулешова в концовке прошлого сезона громко вернулась после паузы в карьере. В этом году бронзовый призер Олимпийских игр-2018 доказала, что такой талант похоронить сложно. Доказательством тому стало золото Спартакиады в Тюмени (скиатлон) и две победы на чемпионате России (скиатлон и разделка на 10 км классикой). В общем зачете Кубка России Кулешова уступила только Веронике Степановой.

Отдельно хотелось бы выделить Елизавету Пантрину. 22-летняя лыжница громко заявила о себе на прошлогоднем чемпионате России (две победы и три подиума). В текущем сезоне она добавила в стабильности, а универсальность и вовсе позволила спортсменке забраться в первую тройку общего зачета.

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Коростелев: из подающих надежды в лидеры

Савелий Коростелев еще совсем недавно «выезжал» в информационном пространстве за счет своей звездной фамилии. Теперь же 20-летний спортсмен прочно закрепил за собой столь нелюбимое некоторыми звание одного из лидеров сборной России. Теперь он — двукратный чемпион России. Если говорить об общем зачете Кубка России, то Коростелев — второй, в дистанционных гонках — тоже второй, а в спринте — третий.

«Это больше вдохновение, нужно уметь фильтровать информацию, — ответил Коростелев на слова о том, что в перспективе он станет главным оппонентом Большунова. — Это прикольно, когда о тебе говорят, когда ты сам создаешь поводы, берешь медали. Меня это точно не напрягает».

Продолжая тему самых прогрессирующих лыжников: это и Дарья Непряева. Да, пока что в ее активе нет крупных побед, но наконец-то пошли подиумы. Она уже не просто Непряева-младшая, а, как и Коростелев, вполне самодостаточный спортсмен. Отметим также Дмитрия Пузанова. 18-летний лыжник, взявший бронзу в спринте в Финале Кубка России сразу покорил сердца болельщиков. Но пока подобная похвала — лишь аванс.

Минус Терентьева

Раз уж речь зашла о Непряевых, то Натальи в прошедшем сезоне действительно не хватало. Не лучшее эмоциональное и физическое состояние сказались на ее подготовке к зимним стартам, которые было решено пропустить. К счастью, и без нее было кому составить конкурентную среду. Но присутствие на лыжне теперь уже Натальи Терентьевой все же добавило бы сезону красоты и интриги.

Откровенно провальным в спортивном плане получился год у Юлии Ступак. Но вряд ли ее огорчили неудачи на тех редких стартах, в которых она приняла участие. Судя по всему, ей было просто необходимо выдохнуть и немного пожить в свое удовольствие. Казалось, что по тому же пути пойдет и Сергей Устюгов, но у последнего все же получилось взять пару подиумов.

Итог: захватывающий сезон, полный интриг и интересной борьбы. Природная красота мест, в которых проходили старты, не подлежит никакому сомнению. Европа зачастую отдыхает. Инфраструктура — на уровне. Финансовая составляющая — никаких проблем со спонсорами, отличные призовые. Конкуренция? Да, могла быть повыше, но для соревнований внутри одной страны — очень даже неплохо. Плюс ко всему — огромный интерес со стороны болельщиков и прекрасные ТВ-трансляции. Получается, и без Кубка мира неплохо справляемся?

Сергей Смышляев

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