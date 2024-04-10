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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Бородавко назвал бредовой идею отказа от мазей с фтором при подготовке лыж

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал бредовой идею отказа от мазей с фтором при подготовке лыж.

Тренер Бородавко назвал бредовой идею отказа от мазей с фтором при подготовке лыж | Источник: Чемпионат.com

По словам специалиста, Международная федерация лыжного спорта (FIS) придумывает правила, которые им удобны.

«Это самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS. Ничего хорошего в этом нет. Я не вижу в этом никаких плюсов. Логика FIS понятна, у них “зелёная” программа, под которую попали фторсодержащие мази. Но мы видим, как они с лёгкостью зачёркивают эту программу в собственных нуждах. Фтор не вредит, чтобы отказываться от него, ссылаясь на окружающую среду», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Отметим, что, исходя из новых правил Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование мазей с фтором при подготовке лыж запрещено с сезона-2023/2024.

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