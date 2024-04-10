Тренер Бородавко назвал бредовой идею отказа от мазей с фтором при подготовке лыж

«Это самая бредовая идея, которая могла прийти в голову. И она реализуется FIS. Ничего хорошего в этом нет. Я не вижу в этом никаких плюсов. Логика FIS понятна, у них “зелёная” программа, под которую попали фторсодержащие мази. Но мы видим, как они с лёгкостью зачёркивают эту программу в собственных нуждах. Фтор не вредит, чтобы отказываться от него, ссылаясь на окружающую среду», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».