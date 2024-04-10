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17:11 (мск), источник: Sport24

Вяльбе: «Мы проводим Кубок страны, может быть, даже где-то и круче, чем на Кубке мира»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об уровне внутренних соревнований и контактах с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Вяльбе: «Мы проводим Кубок страны, может быть, даже где-то и круче, чем на Кубке мира» | Источник: Sport24

— Тюмень, Кировск… Какие у нас еще есть центры мирового уровня?

— Малиновка. Сейчас в Казани очень хороший центр открыли — Мирный. Прекрасный центр в Хакасии.

— Можем свой внутренний Кубок мира проводить, вот сколько разнообразных этапов набирается.

— Мы проводим Кубок страны, может быть, даже где-то и круче, чем на Кубке мира.

— Вы в FIS представляете все наши лыжные виды спорта, есть ли контакты с международной федерацией?

— Мы с FIS общаемся, контакты у нас есть. Мы имеем от них всю информацию, все, что необходимо. Мы точно так же члены FIS, нас никто оттуда не вычеркивал. Если им от нас что-то надо… Я знаю, что фигурное катание едет на свой конгресс в Лос-Анджелес, — приводит слова Вяльбе «КП».

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