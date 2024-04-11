Большунов заработал за сезон меньше, чем Клебо за неделю. Сравнение призовых двух лучших лыжников

Александр Большунов стал за явным преимуществом лучшим лыжником России в сезоне-2023/24. Но, несмотря на победы в режиме нон-стоп, в плане заработков от спортивной деятельности он, конечно же, заметно уступил своему главному конкуренту из Норвегии Йоханнесу Клебо. А ведь тот выдал далеко не лучший по своим меркам сезон в Кубке мира и даже остался без Большого хрустального глобуса.

Финансовая польза от спартакиады

Напомним, что Большунов с ноября 2023-го по середину марта 2024-го громил в личных дисциплинах всех и вся. Его победная серия на этапах Кубка России, спартакиаде и чемпионате страны составила 23 гонки и завершилась только 19 марта. Тогда в классической разделке чемпионата страны в Малиновке на 10 км Сан Саныч финишировал только девятым. После этого Большунов успел завоевать еще два золота чемпионата страны, а также выиграть мини-тур в рамках финала Кубка России в Кировске.

Естественно, благодаря таким успехам он заработал весьма приличные по российским меркам призовые.

На Кубке России каждая победа «весила» у лыжников 100 тысяч рублей, серебро — 80 тысяч, бронза — 60 тысяч, за четвертое место давали 40 тысяч, за пятое — 20, за шестое — 10. Также 200 тысяч получал победитель мини-тура в Кировске и 300 тысяч — обладатель Кубка страны в общем зачете. Таким образом, только за Кубок России Большунов заработал 2 миллиона 480 тысяч рублей.

На чемпионате страны призовые были больше: золото стоило 150 тысяч, серебро — 120 тысяч, бронза — 90 тысяч. А вообще деньги выплачивались всем, кто пробивался в топ-10. Судя по всему, в командных дисциплинах эти суммы не делились на два (в командном спринте) и на четыре (в эстафетах), а значит, четыре золота принесли Большунову еще 600 тысяч. Но максимальный улов принесла, само собой, спартакиада в Тюмени, где чемпионы-лыжники получили по 358 тысяч плюс 150 тысяч надбавки от Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) за каждую золотую медаль. У Сан Саныча было пять побед, поэтому нехитрые подсчеты показывают — спартакиада принесла ему 2 миллиона 540 тысяч рублей.

Не стоит забывать, что еще 300 тысяч принесла ему победа в Деминском марафоне и 100 тысяч — успех в Гонке Легкова. Если командные награды чемпионата России и спартакиады действительно стоили так же, как и личные, то суммарно Александр заработал призовыми за сезон 6,02 миллиона рублей. Вроде неплохо, но… В это же время Клебо только на Кубке мира выиграл намного больше призовых.

Дождемся ли новых дуэлей?

Йоханнес стал лидером по заработкам в Кубке мира, пополнив свой банковский счет на 326 тысяч 950 швейцарских франков. По курсу ЦБ РФ на 11 апреля франк стоил 101,65 рубля. То есть Клебо только Кубок мира принес 33 миллиона 235 тысяч рублей. Это примерно в 5,5 раза больше, чем у Большунова. Мало того, если в российских лыжах по призовым никто к Сан Санычу даже не приблизился, то на Кубке мира его обошли семь лыжников и 11 лыжниц, включая француза Юго Лапалю, в активе которого только одна бронза на этапе Кубка мира и третье место в классификации «Тур де Ски».

Но, впрочем, чему удивляться, если в Кубке мира каждая победа весит 15 тысяч швейцарских франков, то есть более 1,5 миллиона рублей, а даже десятое место тянет на 1000 швейцарских франков. То есть десятое место в гонке Кубка мира приносило лыжникам столько же, сколько победа Большунова в гонке Кубка страны. Отметим, что рекордным для Большунова в плане призовых в Кубке мира является пока сезон-2020/21, принесший ему 219,5 тысячи швейцарских франков. А в олимпийском сезоне-2021/22 он заработал лишь 74 тысячи. По курсу двухлетней давности это, кстати, было меньше нынешних 6 миллионов рублей.

Понятно, что нынешняя пятикратная разница в призовых между примерно равными по силам Большуновым и Клебо выглядит явно несправедливой. Однако, что есть, то есть. Кстати, можно подсчитать, что за восемь дней гонок с 10 по 17 марта Йоханнес заработал заметно больше, чем Александр за весь сезон. Норвежец выиграл пять гонок Кубка мира в норвежских Холменколлене и Драммене в шведском Фалуне, что принесло ему 75 тысяч швейцарских франков, или около 7,6 миллиона рублей. Конечно, до элитных футболистов далеко, но все же в качестве недельного заработка — очень даже неплохо.

При этом по меркам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) лыжники отнюдь не являются рекордсменами по призовым в Кубке мира. Поскольку горнолыжники и прыгуны с трамплина зарабатывают побольше. В частности, швейцарский горнолыжник Марко Одерматт за сезон добыл призовыми 810 тысяч швейцарских франков, что в два с лишним раза больше, чем Йоханнес. Обошел норвежца, пусть всего на несколько десятков тысяч (373,150) швейцарских франков, и австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт.

Но россиянам в этих видах, думается, не так обидно, ведь в последние годы им даже не удавалось в горных лыжах и прыжках с трамплина пробиваться на подиумы отдельных этапов Кубка мира. А Большунов дважды подряд выигрывал Большой хрустальный глобус. Впрочем, сам Сан Саныч, по крайней мере публично, не страдает из-за потери заработков на Кубке мира. Он критикует уровень конкуренции в гонках Кубка планеты и отмечает прогресс российских соревнований, где в плане организации, показа и новых форматов (чего стоит хотя бы эффектный финиш в гору мини-тура в Кировске) действительно происходит много чего позитивного. Жаль только, что любители лыжных гонок всего мира лишены ярких дуэлей Большунова и Клебо на соревнованиях. Но будем надеяться, что мы эти сражения еще увидим.