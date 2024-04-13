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09:49 (мск), источник: Sports

Вероника Степанова покинет сборную Архангельской области после ухода спонсора

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о дальнейшей карьере.

Источник: РИА "Новости"

Накануне стало известно, что группа компаний «УЛК» больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Степанова представляла этот регион на соревнованиях.

— «Проект УЛК» для меня заканчивается. Мое искреннее спасибо гендиректору УЛК Владимиру Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим.

Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области — я это сделала. Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры, — написала Степанова в своем телеграм-канале.

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