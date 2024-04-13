Степанова и Большунов остались без работы. В российских лыжах развалилась суперкоманда

Сезон в российских лыжах ещё не завершился, а громкий проект, который олимпийская чемпионка Вероника Степанова сравнивала с «Манчестер Сити», свернулся после решения инвестора. Детский хоккей оказался лучше лыжных гонок. Там, наверное, тренеры не пишут коллективные письма на имя губернатора.

Чемпионат России — 2024 в Малиновке из-за трагических событий в «Крокусе» завершился досрочно, власти Архангельской области приняли решение об отмене марафонских гонок. Но спустя день после национального траура в той же Малиновке должен был пройти детский «Кубок Устьи», на который съехались сотни участников и тренеров.

Эти соревнования решением властей Устьянского района Архангельской области тоже были отменены, но тренеры, чтобы дети не выпадали из тренировочного и гоночного процесса, провели контрольную тренировку. Это сильно не понравилось владельцу комплекса Малиновка, генеральному директору компании УЛК Владимиру Буторину.

По его личному требованию трассы на комплексе были испорчены ратраком до такой степени, что на них стало невозможно тренироваться. Тренеры и родители, находившиеся в Малиновке, через соцсети рассказывали подробности этого скандала. Буторин обвинил организаторов «Кубка Устьи» в самоуправстве, потребовал публичных извинений и только в этом случае готов был рассмотреть вариант продолжения совместной работы.

Дело в том, что владелец Малиновки создал спортивный клуб УЛК, лейбл которого был нашит на форму спортсменов лыжной сборной России, представляющих Архангельскую область. Оформлены они были через устьянскую СШОР, которой Буторин на первых порах помогал и создавал условия не только для сборников, но и для местных юных спортсменов и их тренеров. Так вот, с помощью УЛК за Архангельскую область стали выступать Александр Большунов, Наталья Непряева, Александр Терентьев.

Перед началом сезона-2023/2024 в регион перешли Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алексей Червоткин, Мария Истомина, Алина Пеклецова. Настоящая дрим-тим.

Так вот, тренеры СШОР отказались подчиняться требованиям Буторина и написали коллективное письмо на имя губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, в котором просили оказать содействие в том, чтобы владелец УЛК и Малиновки не вмешивался в работу СШОР, подробно рассказав о сложной ситуации, сложившейся в спортшколе. Обмен письмами через СМИ закончился 12 апреля 2024 года.

Буторин объявил, что полностью сворачивает программу лыжных гонок и сосредоточится на развитии детского хоккея. «Я сделал так, как вы хотели», — написал он в сообщении, размещённом на ресурсах группы УЛК.

Кроме того, он объявил, что безвозмездно передал всю принадлежавшую ему недвижимость в Малиновке во владение правительству Архангельской области.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко, который курировал лыжи в УЛК, подтвердил, что программа полностью закрыта. «Это коснулось спортсменов сборной России. Теперь каждый из них сам будет решать свою судьбу и то, где сможет продолжить свою карьеру», — сказал Бородавко «Чемпионату».

Контракты у лыжников заканчиваются в конце апреля, но уже сейчас можно сказать, что все звёзды, выступавшие за Архангельскую область, остались без одной из своих работ.

Вероника Степанова, которая в июне 2023 года подписала контракт и перешла в Архангельскую область, говорила о том, что УЛК собирает команду, которая «может стать “Манчестер Сити” в лыжных гонках». Вот несколько её цитат (авторская пунктуация сохранена. — Прим. «Чемпионата»):

«Мы пока малое имеем отношение к Архангельской области, но обязательно наверстаем. В профессиональном спорте вообще принято приглашать спортсменов со стороны».

«УЛК это клуб высшей лиги, а не региональной. Кстати, не просто клуб, а с одной из лучших в России баз подготовки (откуда я это и пишу!). И мы здесь сейчас тренируемся бок о бок с сотнями юных лыжников и уже вовсю с ними знакомимся. Такие центры не могут быть созданы в каждой области, это слишком дорого — проще и правильнее детей сюда возить. Что и происходит».

Она сразу отреагировала на решение Буторина, но лыжники наверняка узнали об этом ещё до появления официальной информации.

«Проект УЛК для меня заканчивается. Моё искреннее спасибо гендиректору УЛК Владимиру Буторину, губернатору Александру Цыбульскому и всем тем людям, кто хотел создать лыжный клуб новой формации, нового образца на земле Поморья и работал над этим. Я обещала в прошлом году сделать, что от меня зависит, чтобы выиграть все эстафеты под флагом Архангельской области — я это сделала. Жаль, что проект сворачивается, но инвестор в профессиональном спорте всегда прав. Уверена, что найду для себя достойное продолжение карьеры».

В общем, в этих словах олимпийской чемпионки, а ещё в её обещании через несколько лет рубиться этим составом на Кубке мира среди лыжных клубов с норвежским «Акер Дэли», вся суть того, как на данный момент работает клубная система в России. А суть проста — желание и настроение инвестора. А потому разговоры о клубных соревнованиях хоть в лыжах, хоть в биатлоне как минимум на данный момент не имеют под собой вообще никаких оснований. Если же кто-то хочет отдать спортсменам миллионы — пусть просто подарит.

Сколько примеров было в том же футболе, когда бизнесмены вкладывали деньги, чтобы удовлетворить свои амбиции, а когда их клубы чего-то добивались, «игрушка» надоедала по разным причинам. И всё.

Владимир Буторин не сдержал эмоций. Возможно, из-за тех самых детей, которые «сотнями приезжают в Малиновку». Возможно, из-за тех, кого он заманивал огромными зарплатами в свой регион. Ведь никто из лыжников не поддержал его в «малиновском» конфликте. Они просто промолчали.

Нет никаких сомнений, что звезды российских лыж найдут себе новые регионы, в которых тоже будут отличные условия. Но как же быть с развитием лыжных гонок в Архангельской области, о котором восторженно говорили во время прямых трансляций чемпионата России?

Приглашение звёзд — это лишь одно из направлений развития, но больше желание показать свою крутизну. А про реальное «развитие» рассказали тренеры устьянской СШОР. Хотя очень жаль, что потенциально крутой проект закончился именно так.