21-летняя лыжница Канева выиграла масс-старт на 50 км в рамках чемпионата России
В Апатитах прошёл женский масс-старт на 50 км в классическом стиле в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам.
В Апатитах прошёл женский масс-старт на 50 км в классическом стиле в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам.
Победу в сложнейшей гонке одержала 21-летняя представительница республики Коми Дарья Канева, оставившая позади сразу нескольких топовых спортсменок сборной России.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Апатиты. Масс-старт, 50 км, классический стиль. Женщины
1. Дарья Канева (Республика Коми) — 2:33.38,4.
2. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — отставание 3,9 секунды.
3. Анна Мачехина (Беларусь) + 4,1.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) + 7,0.
5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) + 8,0.
6. Елизавета Шалабода (Московская область) + 8,7.
Чемпионат России — 2024 по лыжным гонкам завершится завтра, 14 апреля. Мужчины пробегут масс-старт на 70 км в классическом стиле в Мончегорске.