Белов победил в масс-старте на 70 км в рамках чемпионата России

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лыжник Евгений Белов стал победителем масс-старта на 70 км классическим ходом в рамках чемпионата России, гонка прошла в воскресенье в Мончегорске Мурманской области.

Белов пробежал дистанцию за 3 часа 19 минут 38,7 секунды. Второе место заняла Илья Семиков с отставанием в 1 минуту 39 секунд, призовую тройку замкнул Константин Тиунов (+3.52,4).

Гонка изначально должна была пройти в марте в лыжном центре «Малиновка» в Архангельской области, но была перенесена из-за отмены массовых спортивных мероприятий в регионе после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».