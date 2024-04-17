Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Чикаго
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
43
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Вашингтон
12
Все события
11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Маркус Крамер: Юлия Ступак продолжит карьеру

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак продолжит спортивную карьеру.

Маркус Крамер: Юлия Ступак продолжит карьеру | Источник: Чемпионат.com

«Юлия продолжит карьеру», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в ближайшее время планирует обсудить с лыжницей возможное продолжение карьеры.

В минувшем сезоне Юлия Ступак редко выступала на официальных соревнованиях и пропустила чемпионат России — 2024 в Архангельской области из-за болезни. На счету 29-летней российской спортсменки, помимо золота Олимпиады 2022 года, есть три бронзовые награды Олимпийских игр, а также серебро и две бронзы чемпионатов мира.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь