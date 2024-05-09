Вероника Степанова с нового сезона будет выступать за Татарстан

«Рада сообщить, что подписала договор с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан. И. Ш. Фардиев и его команда отстроили процессы, подобрали мощную группу специалистов, теперь в эту семью вливаюсь и я. Надеюсь, вы теперь не только будете меня иногда видеть на финише, но и больше меня слышать/видеть в эфире вне лыжных трасс, здесь наши взгляды и стремления с капитаном лыжным гонок Татарстана совпадают», — написала Степанова.