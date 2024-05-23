В Финляндии заявили, что не готовы к проведению ЧМ по лыжным видам спорта

Согласно графику, договор с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) о проведении чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти должен быть подписан 4 июня на конгрессе FIS в Рейкьявике.
В Федерации лыжного спорта Финляндии сообщили об имеющейся задолженности в размере 1,9 млн евро перед городом Лахти за чемпионат мира 2017 года, которая влияет на процесс подачи заявки на турнир 2029 года.
«Мы не будем продвигаться вперед в процессе подачи заявки, пока не будем уверены, что находимся на устойчивой финансовой основе. У нас есть твердое желание организовать чемпионат, но не любой ценой», — сказала президент финской федерации Сирпа Коркатти.