В Финляндии заявили, что не готовы к проведению ЧМ по лыжным видам спорта

Согласно графику, договор с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) о проведении чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахти должен быть подписан 4 июня на конгрессе FIS в Рейкьявике.

В Федерации лыжного спорта Финляндии сообщили об имеющейся задолженности в размере 1,9 млн евро перед городом Лахти за чемпионат мира 2017 года, которая влияет на процесс подачи заявки на турнир 2029 года.