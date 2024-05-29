Финляндия запрещает фтор на всех национальных соревнованиях

Национальное обеспечение соблюдения запрета на использование фтора начнётся в 2024/2025 годах и будет осуществляться национальными ассоциациями видов. Контроль за соблюдением запрета на использование фтора будет осуществляться с помощью теста, разработанного международными федерациями. На крупных соревнованиях, таких как национальные чемпионаты, будет предоставлена возможность проверить чистоту лыж до начала соревнований. На других соревнованиях запрет вводится с помощью внезапных тестов.