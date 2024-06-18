Клебо отправился домой из тренировочного лагеря сборной Норвегии после новой травмы

«Я получил небольшое растяжение в локте, из-за чего мне пришлось уехать домой из тренировочного лагеря национальной команды. Я нахожусь на пути к выздоровлению и скоро буду готов вернуться к нормальной тренировочной деятельности.



Я возвращаюсь во Фредрикстад, чтобы принять участие в забеге IDYLL X Craft Run, который пройдёт в субботу. Много детей и много радости от спорта. Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Клебо Nettavisen.