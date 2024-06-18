15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо отправился домой из тренировочного лагеря сборной Норвегии после новой травмы

Пятикратный олимпийский чемпион 27-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте.

Клебо отправился домой из тренировочного лагеря сборной Норвегии после новой травмы | Источник: Getty Images

Новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает, но обещает поучаствовать в спонсорском забеге уже в субботу.

«Я получил небольшое растяжение в локте, из-за чего мне пришлось уехать домой из тренировочного лагеря национальной команды. Я нахожусь на пути к выздоровлению и скоро буду готов вернуться к нормальной тренировочной деятельности.

Я возвращаюсь во Фредрикстад, чтобы принять участие в забеге IDYLL X Craft Run, который пройдёт в субботу. Много детей и много радости от спорта. Я с нетерпением этого жду», — приводит слова Клебо Nettavisen.

В связи с травмой Клебо не будет присутствовать на пресс-конференции национальной команды по лыжным гонкам в Фредрикстаде в пятницу.

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