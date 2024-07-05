Стало известно место проведения ЧМ по лыжным видам спорта в 2029 году | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Финский город Лахти утвержден местом проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта 2029 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее Федерация лыжного спорта Финляндии заявляла о неготовности к подаче заявки на проведение чемпионата мира 2029 года из-за финансовых проблем. Сообщалось об имеющейся задолженности в размере 1,9 млн евро перед городом за чемпионат мира 2017 года, которая влияла на процесс подачи заявки на турнир 2029 года.

Отмечается, что после прошедшего в июне конгресса FIS в Рейкьявике, где изначально планировалось объявить о проведении турнира, организаторам удалось уладить все проблемы и подписать соглашение. Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2029 года станет восьмым по счету, проводимым в Лахти.

«Лахти — знаковое место в нашем календаре, и мы очень рады, что город вновь станет местом проведения нашего будущего чемпионата мира», — заявил президент FIS Юхан Элиаш.