Лыжник Большунов остается самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2024 году

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов остается самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг спортсменом за первые пять месяцев 2024 года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсмен с января по май тестировался семь раз.

За 12 месяцев 2023 года Большунов проверялся РУСАДА 3 раза, в 2022-м и 2021-м — по 5 раз, в 2020-м — ни разу, в 2019-м — 1, в 2018-м — 6, в 2017-м — 14.

Трехкратный олимпийский чемпион входит в международный пул допинг-тестирования и проверяется на допинг также по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.