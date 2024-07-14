15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Норвегии установили памятник в честь Нортуга

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Памятник в честь двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга установлен в родной деревне лыжника.

В Норвегии установили памятник в честь Нортуга | Источник: Спорт РИА Новости

Скульптором выступил Торе Бьёрн Скьёлсвик, статуя установлена во Фрамверране — родной деревне спортсмена. Как сообщает VG, стоимость памятника составила 1 млн норвежских крон (около 85 тысяч евро).

«Очень важный день для меня», — написал Нортуг на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и опубликовал видео с церемонии открытия.

Нортугу 38 лет. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).

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