В Норвегии установили памятник в честь Нортуга
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Памятник в честь двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга установлен в родной деревне лыжника.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Памятник в честь двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга установлен в родной деревне лыжника.
Скульптором выступил Торе Бьёрн Скьёлсвик, статуя установлена во Фрамверране — родной деревне спортсмена. Как сообщает VG, стоимость памятника составила 1 млн норвежских крон (около 85 тысяч евро).
«Очень важный день для меня», — написал Нортуг на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и опубликовал видео с церемонии открытия.
Нортугу 38 лет. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).