«Очень важный день для меня», — написал Нортуг на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и опубликовал видео с церемонии открытия.

Нортугу 38 лет. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).