«Тренируюсь в очень свободном режиме». Ступак — об уходе из сборной

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котёнок, учусь всему заново. Я знаю, что вы меня очень любите и ждёте. Мне постоянно это пишут и говорят при встрече. И это самое ценное для меня. Я вас слышу и уважаю. Но пожалуйста, поймите меня. Я хочу посмотреть, кем я являюсь ещё, помимо проф. спортсмена.



Если я напишу книгу когда-нибудь, я обязательно уделю внимание тому, как сложно мне было принять решение покинуть команду. Невероятно сложно. Но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что я совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идём дальше», — написала Ступак в социальных сетях.