Российские лыжники и биатлонисты наконец-то зарубятся друг с другом. Как это будет?

«Мы и раньше никогда не были против соревнований с биатлонистами. Все думают, что лыжники ни в коем случае не хотят увидеться с биатлонистами и принять участие в общих стартах. Просто сезон весь расписан, поэтому найти время — сложно, как и войти в общую колею. В прошлом году мы долго работали над гонкой Легкова, чтобы у всех спортсменов был перерыв и все смогли приехать. Ещё раз повторяю — это шоу. Для спортсменов это возможность заработать, а для зрителей — насладиться этим зрелищем. Хотя формат соревнований будет ни фига не шоу. Спортсмены точно будут говорить: “Зачем так много? Почему мы так долго соревнуемся?” В начале лета мы поняли, что эти даты нам подходят», — пояснила глава ФЛГР Елена Вяльбе.