Александр Большунов примет участие в летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи» со ссылкой на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.
В состав тренировочной группы российского специалиста входят: Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артём Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алёна Баранова и Мария Истомина.
Ранее стало известно, что бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова (Седова) пропустит летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени.