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Александр Большунов примет участие в летнем чемпионате России по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов примет участие в летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт с 15 по 18 сентября в Тюменской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил телеграм-канал «Радиолыжи» со ссылкой на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

В состав тренировочной группы российского специалиста входят: Александр Большунов, Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артём Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Алёна Баранова и Мария Истомина.

Ранее стало известно, что бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова (Седова) пропустит летний чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени.