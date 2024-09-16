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Фалеева и Терентьев выиграли спринтерские гонки на ЧР по лыжероллерам

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Анастасия Фалеева и Александр Терентьев стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам, который проходит в Тюмени.

Источник: Спорт РИА Новости

Терентьев преодолел дистанцию за 3 минуты 25,63 секунды. Вторым стал Савелий Коростелев (отставание 0,47 секунды), тройку призеров замкнул Иван Горбунов (+0,50). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог выйти в финал соревнований, завершив выступление после полуфинальных забегов.

Фалеева победила в женском спринте с результатом 3 минуты 55,84 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (+0,37), третьей финишировала Дарья Непряева (+0,49).

Чемпионат России по лыжероллерам завершится 19 сентября.