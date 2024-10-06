Главный русский лыжник набивал себе цену: его купил Татарстан. И это ужасно

В российских лыжных гонках каждое межсезонье происходят какие-то трансферы, но в 2024-м случились самые мощные и обсуждаемые.
Не один год привлекательным и топовым регионом в лыжах была Архангельская область. Туда в разное время заманили: Александра Большунова, Наталью Непряеву (Терентьеву), Александра Терентьева, Алексея Червоткина, Савелия Коростелева, Марию Истомину, Алину Пеклецову и Веронику Степанову.
Конечно, лыжники тянулись за серьезными финансами. И винить за это их нельзя. Группа компаний «УЛК» и ее генеральный директор Владимир Буторин нацелились не только развивать в Архангельске лыжный спорт, но и всячески поддерживать своих спортсменов. И все бы так и оставалось, но после сезона 2023/24 «УЛК» и Буторин перестали спонсировать лыжи в регионе. История там запутанная, связанная с отменой Кубка Устьи на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Кто прав, а кто виноват — теперь уже не разберешь.
Как только стало известно об уходе главного спонсора из лыжных гонок Архангельской области, звездам пришлось искать другие варианты. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вскоре заявила, что есть возможность перехода спортсменов в сборную Республики Татарстан. И оказалась права, хотя лыжники поначалу были осторожны, не давая раньше времени никаких официальных комментариев.
Первой об уходе из Архангельской области объявила олимпийская чемпионка Степанова. Вскоре ее новым пристанищем стал именно Татарстан. Затем туда перебрались Наталья Терентьева и Савелий Коростелев.
Муж Терентьевой Александр от перспективной возможности отказался. Призер Олимпиады решил остаться в Ненецком АО, но параллельным зачетом выступая за еще один регион — Тюменскую область. Дело в том, что в Татарстане нет подобной практики. В Тюмень, кстати, отправился и Червоткин.
Пеклецова в новом сезоне решила выступать только за родную Вологодскую область. Истомина пока так и значится лыжницей Архангельской области и Пермского края.
Интригу до самого последнего держал только Большунов. Вокруг лучшего лыжника страны и одного из мировых топов с самого начала трансферной кампании витали слухи о Татарстане. Были интерес и из ХМАО-Югры. Он же не торопился.
«Я по-прежнему представляю Архангельскую область. Никуда не спешу с вопросом смены региона», — говорил Большунов «Чемпионату».
Очевидно, Сан Саныч хотел получить как можно больше вариантов, чтобы потом выбрать. Либо же просил у Татарстана еще более крутые условия. Но за пару месяцев до старта нового сезона все же согласился на переход.
«Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски, двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России, универсал, успешно выступающий как в спринтерских, так и в дистанционных гонках Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как “защитник людей”, “воин”, “мужественный”. Алга, Большунов, Татарстан с тобой!» — заявил президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев пресс-службе.
По сообщениям «БИЗНЕС Online», с Татарстаном Большунов подписался на тех условиях, которые были озвучены изначально. Но, судя по всему, они были настолько крутыми, что ни Тюмень, ни ХМАО настолько раскошелиться на смогли, тем более в Ханты-Мансийске сменился губернатор. Неизвестно, какой будет зарплата лыжника. Слухи ходят про 100−150 тысяч рублей в месяц. Но бонусы за золотые медали в регионе солидные — от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от статуса соревнований. Легко посчитать, какой будет дополнительный заработок у Большунова, если он выиграет те же пару десятков гонок, что и в прошлом сезоне.
Правда, в истории с бонусами у Большунова нет какой-то привилегии. Они положены не ему конкретно. Любой лыжник из команды может обогатиться, если будет круто выступать. Не все регионы могут позволить себе такое, поэтому выбор Сан Саныча понятен. Со спортивной точки зрения все тоже объяснимо. Татарстан собрал у себя не всех, но большинство сильных лыжников, которые могут пошуметь в командных видах. В том же Архангельске у Большунова такая возможность выпадала редко. Вот только спортсменам не позавидуешь. За ограниченное количество мест в эстафете и командном спринте будет такая мясорубка…
Тренер Большунова Юрий Бородавко выбор своего спортсмена одобряет и принимает.
«На сегодня Татарстан — лучшая команда, сумевшая объединить лучших лыжников России. Республика создает все условия для достижения высоких результатов. Там хорошие финансовые условия, стимулирующий фонд за набранные очки в копилку команды. Регион делает все, чтобы спортсмены зарабатывал деньги своими ногами.
Татарстан и без перешедших летом лыжников был сильнейшей командой России. Конкурентов у них нет, но на отдельных дистанциях другие команды будут бороться. В Тюмени тоже сильная команда, в эстафетах и личных гонках будут создавать конкуренцию», — рассказал Бородавко «Матч ТВ».
Лыжник выбрал лучшее из возможного. Если говорить серьезно, то для большинства зачетом Большунов Татарстану был не сильно нужен, там и без Сан Саныча хватает сильных спортсменов. Лучшей в зачете регионов РТ уже неоднократно становилась без его помощи. История больше имиджевая. Татарстан может себе такое позволить.
Дети в разных уголках страны были бы мотивированы записываться в секции, зная, что у них в регионе есть тот или иной сильный спортсмен. А так в новом сезоне нас ожидают гонки, где рядом с фамилиями лыжников будут мелькать лишь флаги Татарстана. Представьте себе эстафету на чемпионате России (Ардашев, Коростелев, Горбунов, Большунов). И там в резерве еще человек 8, которые могут безболезненно заменить того же Горбунова. Сколько они всем привезут? Кому это будет интересно? У женщин получится такая же история, но не в этом сезоне. Терентьева и Степанова будут заняты семейными делами. И пока можно будет бороться с Татарстаном.
Желание Татарстана создать команду мечты не нова. В разные годы там уже практиковали подобное в хоккее, баскетболе, волейболе, водном поло, сейчас пытаются в регби, на футбол тратили гигантские деньги. Список можно продолжать. Ну есть у людей деньги — ради бога. Спортсмены только рады. Но для болельщиков по стране подобные истории идут в минус и только снижают интерес к виду спорта, который и так посредственный.
Виктория Дмитриева