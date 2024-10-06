Главный русский лыжник набивал себе цену: его купил Татарстан. И это ужасно

Дети в разных уголках страны были бы мотивированы записываться в секции, зная, что у них в регионе есть тот или иной сильный спортсмен. А так в новом сезоне нас ожидают гонки, где рядом с фамилиями лыжников будут мелькать лишь флаги Татарстана. Представьте себе эстафету на чемпионате России (Ардашев, Коростелев, Горбунов, Большунов). И там в резерве еще человек 8, которые могут безболезненно заменить того же Горбунова. Сколько они всем привезут? Кому это будет интересно? У женщин получится такая же история, но не в этом сезоне. Терентьева и Степанова будут заняты семейными делами. И пока можно будет бороться с Татарстаном.