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Норвежский журналист: «В Норвегии упал интерес к лыжному спорту из-за отсутствия россиян»

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт признался, что в Норвегии упал интерес к лыжному спорту из-за отсутствия российских спортсменов.

Источник: vk.com/ski_tatarstan

"Отсутствие российских спортсменов на международных стартах — определенно часть объяснения, почему интерес к лыжному спорту в Норвегии упал. Да и вообще любой реальной конкуренции, особенно в мужском катании. Нет русских, немцев, шведов, итальянцев. Так что отсутствие настоящего азарта сказывается на интересе.

Другой элемент — отсутствие действительно популярных норвежских личностей в лыжах. Нет Нортуга, нет Бьорген. Никакой драмы. Сочетание этих двух факторов вызывает серьезную озабоченность у лидеров норвежского лыжного спорта", — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.