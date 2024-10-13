Норвежский журналист: «В Норвегии упал интерес к лыжному спорту из-за отсутствия россиян»

"Отсутствие российских спортсменов на международных стартах — определенно часть объяснения, почему интерес к лыжному спорту в Норвегии упал. Да и вообще любой реальной конкуренции, особенно в мужском катании. Нет русских, немцев, шведов, итальянцев. Так что отсутствие настоящего азарта сказывается на интересе.
Другой элемент — отсутствие действительно популярных норвежских личностей в лыжах. Нет Нортуга, нет Бьорген. Никакой драмы. Сочетание этих двух факторов вызывает серьезную озабоченность у лидеров норвежского лыжного спорта", — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.