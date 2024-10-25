Чемпионка мира по лыжным гонкам получила травму перед началом сезона

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионка мира шведка Фрида Карлссон сообщила, что пропустит ближайшие тренировочные сборы из-за травмы.
Первые соревнования предстоящего сезона в Швеции пройдут
«Организм не реагировал так, как мне хотелось. Восле первых занятий на снегу в Володалене, и мы поняли, что до гонок еще далеко», — приводит слова Карлссон Expressen.
«Это перегрузка мягких частей левой стопы, что в сочетании с тяжелыми осенними тренировками способствовало перегрузке и неправильной нагрузке на пах», — сказал врач сборной Швеции Рикард Нобериус.
Карлссон 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в эстафете. На ее счету одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовых наград чемпионатов мира.