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Чемпионка мира по лыжным гонкам получила травму перед началом сезона

Чемпионка мира по лыжным гонкам Карлссон получила травму перед началом сезона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионка мира шведка Фрида Карлссон сообщила, что пропустит ближайшие тренировочные сборы из-за травмы.

Первые соревнования предстоящего сезона в Швеции пройдут 22—24 ноября в Бруксвалларне.

«Организм не реагировал так, как мне хотелось. Восле первых занятий на снегу в Володалене, и мы поняли, что до гонок еще далеко», — приводит слова Карлссон Expressen.

«Это перегрузка мягких частей левой стопы, что в сочетании с тяжелыми осенними тренировками способствовало перегрузке и неправильной нагрузке на пах», — сказал врач сборной Швеции Рикард Нобериус.

Карлссон 25 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в эстафете. На ее счету одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовых наград чемпионатов мира.