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Вяльбе оценила свой образ жесткого тирана: «Никогда прилюдно, с розгой никого не ругала»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала свой медийный образ жесткого тирана.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается моих спортсменов или тренеров, или сотрудников федерации, я готова на все (для них). Это уже проверено, это не простые слова. Эти люди стоят за мной, и я должна это просто делать. Реально я так люблю всех своих спортсменов, я так кайфую от своей работы. Мне кажется, по-другому не должно быть.

Что касается образа тирана, мне кажется, это миф, который ходит вокруг меня. Я не пытаюсь его как-то рассеять, ради бога. Но это не в адрес всей моей команды — тренеров, врачей, массажистов, спортсменов, сотрудников федерации. У меня никогда не было такого, чтобы я кого-то прилюдно, с розгой ругала. Если я хочу сказать что-то плохое, это происходит тет-а-тет», — заявила Вяльбе в интервью «Москва 24».