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Вяльбе жестко раскритиковала квадроберов: «Когда родители выводят детей на поводке, это безобразие»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о представителях новой молодежной субкультуры — квадроберах.

Источник: РИА "Новости"

Квадроберы надевают маски животных и пародируют их повадки в обычной жизни.

«Слушайте, я традиционный человек, абсолютно нормальный. Я — дитя Советского Союза, там бы посмотрели (косо) на нас, что мы даже обсуждаем это. Но я слышала, что Дума говорила на эту тему, что это надо пресечь. Я, конечно, с этим абсолютно согласна. Слава тебе господи, у моей дочери нет таких наклонностей — замяукать как кошечка или затявкать как собака. Нет.

Но знаете, мы с Варварой говорили на эту тему. Она сказала, что у них в школе девочки и мальчики ходят в масках и мяукают. Надо написать нашему директору школы, что это надо пресекать на корню, и жестко. Потому что это безобразие. Даже не столько среди детей, может быть, они театральные постановки делают. Но когда родители выводят детей на поводке, чтобы ребенок что-то сделал… Я вообще все это не понимаю и никогда не пойму. А вообще все это от безделья — людям надо идти работать», — заявила Вяльбе в интервью «Москва 24».