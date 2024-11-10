Коростелёв открыл лыжный сезон победой с поклоном. А Устюгов устроил шоу «кто медленнее»

Фалеева не дала соперницам ни малейшего шанса, подтвердив свой высочайший класс. Она выиграла вообще все забеги, которые, кстати, проходили в том формате, с которого и начался спринт — по четыре человека в забеге, двое проходят дальше, никаких лаки-лузеров, а из квалификации выходят лишь 16 лучших, а не 30, как обычно.