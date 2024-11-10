«Не надо было говорить». Вяльбе жалеет о словах про бомбу и Лондон

«Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос. Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем, ни при чем. Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», — сказала Журова «Ленте.ру».