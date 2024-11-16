Вяльбе рассказала о русофобах в Международной федерации лыжных гонок

Вяльбе заявила, что в совете FIS нет ни одного работающего человека из Азии или стран СНГ. «Это Европа, Скандинавия, это одни жуткие русофобы», — посчитала она, добавив, что, несмотря на это, пытается вести с ними переговоры о возвращении российских спортсменов на международные старты.