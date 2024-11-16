«Работа с руководителями федераций уже проводится в контексте возвращения наших спортсменов и необходимости общения с МОК и другими зарубежными организациями. Руководители федераций к тому же уже меняются. Ну какой нормальный человек в FIS будет разговаривать с тетенькой Вяльбе, которая хочет разбомбить Лондон, как бы она сейчас ни оправдывалась? Ну вот какой адекватный человек с ней будет теперь общаться? Для нормальных людей в спорте она превратилась в нерукопожатную тетку. Все здесь предельно ясно. С Вяльбе мы не вернемся ни за что.
Разумеется, я могу представить, что Вяльбе уйдет с поста главы ФЛГР. Она что, купила это место? Не могу понять. Для этого должно быть желание определенных людей. Если будет ей доверие, за нее проголосуют. Видимо, речь идет о тех людях, которые хотят, чтобы мы были вечно отстранены. Она всю свою пользу перекрыла неимоверным вредом, который она сейчас приносит российским лыжам», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».
Губерниев: «Вяльбе приносит неимоверный вред российским лыжам. Хотят, чтобы мы были вечно отстранены»
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что пока трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе руководит Федерацией лыжных гонок России, отечественные лыжники не вернутся на международную арену.
«Работа с руководителями федераций уже проводится в контексте возвращения наших спортсменов и необходимости общения с МОК и другими зарубежными организациями. Руководители федераций к тому же уже меняются. Ну какой нормальный человек в FIS будет разговаривать с тетенькой Вяльбе, которая хочет разбомбить Лондон, как бы она сейчас ни оправдывалась? Ну вот какой адекватный человек с ней будет теперь общаться? Для нормальных людей в спорте она превратилась в нерукопожатную тетку. Все здесь предельно ясно. С Вяльбе мы не вернемся ни за что.