Губерниев: «Вяльбе приносит неимоверный вред российским лыжам. Хотят, чтобы мы были вечно отстранены»

«Работа с руководителями федераций уже проводится в контексте возвращения наших спортсменов и необходимости общения с МОК и другими зарубежными организациями. Руководители федераций к тому же уже меняются. Ну какой нормальный человек в FIS будет разговаривать с тетенькой Вяльбе, которая хочет разбомбить Лондон, как бы она сейчас ни оправдывалась? Ну вот какой адекватный человек с ней будет теперь общаться? Для нормальных людей в спорте она превратилась в нерукопожатную тетку. Все здесь предельно ясно. С Вяльбе мы не вернемся ни за что.



Разумеется, я могу представить, что Вяльбе уйдет с поста главы ФЛГР. Она что, купила это место? Не могу понять. Для этого должно быть желание определенных людей. Если будет ей доверие, за нее проголосуют. Видимо, речь идет о тех людях, которые хотят, чтобы мы были вечно отстранены. Она всю свою пользу перекрыла неимоверным вредом, который она сейчас приносит российским лыжам», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».