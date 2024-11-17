Норвежский журналист назвал условия для допуска Большунова на Олимпиаду: «С другими лыжниками можно иначе»

"Мы знаем, что российские лыжники не вернутся в этом сезоне. Затем есть 2026 год и Олимпиада. Если статус-кво сохранится, то МОК, вероятно, поступит так же, как и в случае с Парижем. Некоторые спортсмены будут допущены в качестве нейтральных. Но окончательное решение будет за федерацией, в данном случае FIS. На данный момент думаю, что это будет означать, что некоторые конькобежцы и, возможно, некоторые биатлонисты [будут допущены], но никаких русских лыжников в лыжных гонках.