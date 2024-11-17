Норвежский журналист назвал условия для допуска Большунова на Олимпиаду: «С другими лыжниками можно иначе»

"Мы знаем, что российские лыжники не вернутся в этом сезоне. Затем есть 2026 год и Олимпиада. Если статус-кво сохранится, то МОК, вероятно, поступит так же, как и в случае с Парижем. Некоторые спортсмены будут допущены в качестве нейтральных. Но окончательное решение будет за федерацией, в данном случае FIS. На данный момент думаю, что это будет означать, что некоторые конькобежцы и, возможно, некоторые биатлонисты [будут допущены], но никаких русских лыжников в лыжных гонках.
Учитывая военные действия, в том числе и сегодня, думаю, это единственное логичное решение. Печально для спорта, лучше для справедливости.
Конкуренция, естественно, не на том рычаге, который всем нужен. И весь спорт страдает из-за падения интереса. Но это необходимая цена, которую приходится платить, к сожалению.
Даже если FIS допустит нейтральных российских лыжников на Олимпиаду, не думаю, что Большунова допустят, не потому что он хороший, а потому что у него армейское звание и медали.
Должен быть мирный договор или хотя бы перемирие в Украине, прежде чем Большунов вернется. С другими лыжниками может быть по-другому. Но в данный момент бы не стал на это ставить", — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.