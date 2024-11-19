«Я думал, что только на Кубке России стартую». Большунов открыл сезон и… проиграл

«Вообще, я думал, что сезон для меня начнётся первой гонкой на этапе Кубка России, но накануне решили, что нужно пробежать разделку. Небольшой минус в Тёе, отличная погода, когда можно продышаться и проработаться.



Выиграть не получилось. Не скажу, что ребята совсем далеко от меня убежали, однако 30 секунд — достаточно много. Поздравляю и тех, кто финишировал впереди, и тех, кто в итоге оказался позади — боролись все. Начало сезона не всегда удачным получается, но ничего страшного, впереди много гонок. Надеюсь, что буду идти вверх по ступенькам. Не могу сказать пока, улучшается ли состояние, это покажут следующие гонки.



У меня получилось совсем немного показаться на лыжах — у меня всего одна объёмная тренировка была, остальные вообще скомканными получились. Я на снег встал менее двух недель назад — это очень мало», — объяснил Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.