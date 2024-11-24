Вяльбе заявила, что сомневается в возвращении Ступак в спорт

«Ступак ушла из спорта. Этот сезон она совсем не тренируется. Говорит, что, может быть, еще вернется, в чем я очень сильно сомневаюсь. Так понимаю, что за ЦСКА еще соревноваться будет», — сказала Вяльбе в трансляции, которая велась на странице «На лыжи» в соцсети «ВКонтакте».