Вяльбе заявила, что сомневается в возвращении Ступак в спорт

В апреле Ступак заявила, что находится не в основном составе сборной, а на самоподготовке. Ранее Вяльбе сообщила, что спортсменка испытывает психологические проблемы в связи с отсутствием выступлений на международном уровне.
«Ступак ушла из спорта. Этот сезон она совсем не тренируется. Говорит, что, может быть, еще вернется, в чем я очень сильно сомневаюсь. Так понимаю, что за ЦСКА еще соревноваться будет», — сказала Вяльбе в трансляции, которая велась на странице «На лыжи» в соцсети «ВКонтакте».
Ступак 29 лет, она стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете, на ее счету три бронзовые медали Игр. Также Ступак завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира.