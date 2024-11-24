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Вяльбе заявила, что сомневается в возвращении Ступак в спорт

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сомневается в возвращении в спорт олимпийской чемпионки Юлии Ступак.

Источник: Спорт РИА Новости

В апреле Ступак заявила, что находится не в основном составе сборной, а на самоподготовке. Ранее Вяльбе сообщила, что спортсменка испытывает психологические проблемы в связи с отсутствием выступлений на международном уровне.

«Ступак ушла из спорта. Этот сезон она совсем не тренируется. Говорит, что, может быть, еще вернется, в чем я очень сильно сомневаюсь. Так понимаю, что за ЦСКА еще соревноваться будет», — сказала Вяльбе в трансляции, которая велась на странице «На лыжи» в соцсети «ВКонтакте».

Ступак 29 лет, она стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете, на ее счету три бронзовые медали Игр. Также Ступак завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира.