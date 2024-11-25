Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев оценил критику Вяльбе в адрес Исинбаевой: Гадкие слова нерукопожатного персонажа

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на резкие высказывания главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

Вяльбе ранее дала интервью, в котором назвала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву «предателем родины», а Губерниева — «странным человеком».

«Помните бессмертную фразу из фильма Эльдара Рязанова про директора учреждения, которая сама дура. Елена Исинбаева — краса и гордость российского спорта. Она принесла нам и лично мне огромное количество приятных моментов.

А комментировать гадкие слова самодура Елены Валерьевны в адрес Исинбаевой — не буду. Как сказал поэт: “Оспаривать глупца никакого смысла нет”. Надо обратиться в наше посольство в Лондоне — они с удовольствием прокомментируют.

Елена Валерьевна превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку. “Директор Калугина — сама дура” — как сказал персонаж Андрея Мягкова», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.