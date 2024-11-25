Губерниев оценил критику Вяльбе в адрес Исинбаевой: Гадкие слова нерукопожатного персонажа

«Помните бессмертную фразу из фильма Эльдара Рязанова про директора учреждения, которая сама дура. Елена Исинбаева — краса и гордость российского спорта. Она принесла нам и лично мне огромное количество приятных моментов.



А комментировать гадкие слова самодура Елены Валерьевны в адрес Исинбаевой — не буду. Как сказал поэт: “Оспаривать глупца никакого смысла нет”. Надо обратиться в наше посольство в Лондоне — они с удовольствием прокомментируют.



Елена Валерьевна превратилась в абсолютно нерукопожатного персонажа для всех нормальных людей. У меня нет никакого желания говорить про эту девушку. “Директор Калугина — сама дура” — как сказал персонаж Андрея Мягкова», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.