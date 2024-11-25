«Исинбаева — предатель Родины, Родченкова уже нет в природе». Новый огонь от Вяльбе

"Я много раз говорила о том, что вообще Родченков — гений, но он был не признан. Если бы он занимался только химией, он сто процентов был бы лауреатом Нобелевской премии. Но так как его сестра была легкоатлеткой, да и сам он бывший спортсмен, он пошел дальше. Знаете, мне очень обидно. Я его очень много лет знала. Если он выступал с какой-то лекцией, его всегда можно было заслушаться. Но вот не туда он пошел. Не надо было ему заниматься всякими допингами и работать в этом направлении. Надо было ему остаться в химии, тогда бы он стал каким-то величайшим человеком.