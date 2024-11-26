Вяльбе — о выступлении Большунова на первом этапе Кубка России: «Он еще наберет форму»

«Большунов постепенно набирает форму. Саша просто еще не делал скоростных тренировок, не продышался, потому что он болел, а потом надо было тренироваться. Объемы-то сделаны, но у нас циклический вид спорта и на одних объемах быстро не побежишь. Я уверена, что все у него будет нормально, ведь сезон только начинается», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.