Деньги Вяльбе за победу на Олимпиаде сгорели в банке: «Я плакала. Ни фига себе, такие бабки!»

«У меня трагично все было. Первый раз 50 тысяч долларов платили за Олимпийские игры в 1998 году, где мы в эстафете были золотыми. В 1998 году я сразу же эти деньги не сняла, потому что к тому времени я уже дом построила, а это была моя мечта.



Я не пыталась эти деньги сразу забрать. И вдруг случился дефолт, который произошел в августе 1998 года. Сгорел тот банк, где хранились наши деньги, которые были от президента тогда. Банк исчез, сгорел, и деньги тоже сгорели.



Но ничего страшного! Я живу и счастлива до сих пор. Это были именно те 50 тысяч долларов за Олимпийские игры. Они пришли на счет, просто надо было их снять! А чего снимать? Тратить вроде как не на что, у меня не было каких-то глобальных покупок.



Было обидно, я даже плакала достаточно долго. Ни фига себе, такие бабки! Обидно, на самом деле обидно. Представьте еще, это человек, который ушел из спорта. Я официально объявила и ушла. Понимала, что обратно уже не вернусь. Я была истощена и морально, и физически. Больше не могла тренироваться, не хотела ни на что настраиваться — ни на эти гонки, ни на эти тренировки. Осталась практически у разбитого корыта.



Но что делать? В итоге нормально все, ничего страшного. Надо быть оптимистом. И всегда знать, что деньги — это не самое главное, что должно быть в жизни. Знаете, деньги — это навоз, сегодня нет, а завтра воз», — сказала Вяльбе на канале «Эмпатия Манучи».