Шведская лыжница Эбба Андерссон призналась, что её не пустили в ночной клуб Стокгольма

Спортсменку отказались пускать в стокгольмский ночной клуб. SVT пишет, что она планировала обойти очередь на входе.
— Есть период в году, маленькое окошко, когда можно не думать о том, сколько времени на часах и что уже пора ложиться спать. Но вечеринка прошла не так, как планировалось.
— Это правда, что вам запретили доступ в ночной клуб?
— Да, это так! — сказала Андерссон в интервью SVT.
Ранее Андерссон одержала уверенную победу в разделке на 10 км свободным стилем в рамках открытия лыжного сезона в Швеции, который проходит в Бруксвалларне.