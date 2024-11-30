Клебо выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия).
Клебо показал время 2 минуты 25,25 секунды. Вторым стал его соотечественник Эрик Валнес (отставание — 2,01 секунды), третье время показал финн Лаури Вуоринен (+3,70).
В женском спринте первенствовала шведка Йоханна Хагстрём (2.49,95). Следом финишировали норвежка Юлие Мюре (+0,38) и еще одна шведка Майя Дальквист (+0,83).
Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.