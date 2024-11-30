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Клебо выиграл спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира

Клебо выиграл спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия).

Клебо показал время 2 минуты 25,25 секунды. Вторым стал его соотечественник Эрик Валнес (отставание — 2,01 секунды), третье время показал финн Лаури Вуоринен (+3,70).

В женском спринте первенствовала шведка Йоханна Хагстрём (2.49,95). Следом финишировали норвежка Юлие Мюре (+0,38) и еще одна шведка Майя Дальквист (+0,83).

Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.