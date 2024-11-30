Клебо растерзал всех соперников в спринте. Норвежец вернул себе жёлтую майку

Клебо, как обычно, провёл спринт в своём стиле — победил в квалификации, чтобы собрать максимальное количество очков, в забегах всё контролировал, почти не напрягался до финала, а в финале резко рванул в гору, на которой проигрывал Александру Терентьеву, и убежал от всех. Клебо бросил толкаться почти на середине финишной прямой. Вот так легко и просто.