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Коростелев выиграл гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Савелий Коростелев выиграл гонку на 10 км классическим стилем на втором этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Республика Хакасия).

Источник: © РИА Новости

Он показал результат 23 минуты 25 секунд. Вторым стал Иван Горбунов (отставание — 9,2 секунды), третье место занял Сергей Ардашев (+15,9).

Трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Большунов стал девятым, отстав от победителя на 48,1 секунды. Ранее спортсмен признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни, в связи с чем приходится постепенно возвращать форму уже по ходу сезона.

Изначально второй этап Кубка России должен был пройти на базе «Жемчужина Сибири» в Тюмени с 1 по 4 декабря, но позднее был перенесен в Вершину Тёи из-за погодных условий.

В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.