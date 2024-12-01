Коростелев выиграл гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России

Трехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Большунов стал девятым, отстав от победителя на 48,1 секунды. Ранее спортсмен признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни, в связи с чем приходится постепенно возвращать форму уже по ходу сезона.