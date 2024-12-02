Что там на Кубке мира без русских лыжниц: легенда вернулась, но без восторга, норвежцы ночевали в автобусе

— Проигрыш большой, но, вероятно, сказались немного условия и лыжи. У меня плоховато держали лыжи для того, чтобы забегать в подъемы попеременным шагом, так что здесь я немного потеряла. Не думаю, что те из нас, кто стартовал раньше, имели преимущество, потому что снег со временем прекратился, и я чувствовала, что скольжение становилось все лучше и лучше. Это спорт. Мы соревнуемся под открытым небом. В любом случае, Фрида была чуть сильнее меня.