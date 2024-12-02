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Что там на Кубке мира без русских лыжниц: легенда вернулась, но без восторга, норвежцы ночевали в автобусе

А шведка Карлссон всех нокаутировала.

Источник: Getty Images

В финской Руке отгремел первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

У женщин скучно без российских спортсменок точно не было. Столько событий, что вообще не до того, что кого-то на соревнованиях не хватает.

Самая главная новость — Тереза Йохауг вернулась.

Норвежка отсутствовала с 2022 года. Казалось, после рождения ребенка она осядет дома и займется семьей, но олимпийской чемпионке захотелось вернуться ради домашнего ЧМ-2025 в Тронхейме. Тем более муж оказался за, взяв отпуск за свой счет, чтобы ухаживать за дочкой. Главная цель Терезы — победа в марафоне. Затем она собирается окончательно завязать с лыжами, хотя до Олимпиады-2026 в Италии останется всего ничего.

Йохауг удалось быстро прийти в себя, поэтому к старту Кубка мира многие ожидали от нее разрыва. Тем более на предсезонных стартах норвежка выглядела круто. Вот только в Руке у Терезы получилось попасть на подиум только один раз из трех возможных.

В разделке на 10 км классикой Йохауг обыграла всех в мире, кроме одной лыжницы — шведки Фриды Карлссон. Та на финише привезла ей 46,5 секунды. Просто что-то с чем-то. В Руке такое гигантское преимущество последний раз было 10 лет назад. Тогда Йохауг выиграла у коллеги по сборной Марит Бьорген 42,2 секунды. Накал страстей был таким сильным, что, например, мама Фриды от волнения намотала по дому почти 5 тысяч шагов.

Йохауг же объяснила свое второе место так (NRK):

— Проигрыш большой, но, вероятно, сказались немного условия и лыжи. У меня плоховато держали лыжи для того, чтобы забегать в подъемы попеременным шагом, так что здесь я немного потеряла. Не думаю, что те из нас, кто стартовал раньше, имели преимущество, потому что снег со временем прекратился, и я чувствовала, что скольжение становилось все лучше и лучше. Это спорт. Мы соревнуемся под открытым небом. В любом случае, Фрида была чуть сильнее меня.

***

В спринте классикой не обошлось без завалов и небольших скандалов на этом фоне, но победа Йоханны Хагстрем все это затмила. Дело в том, что шведка несколько раз была на подиуме Кубка мира, но еще никогда не побеждала. 26-летняя Хагстрем обошла норвежку Жюли Мюре и свою коллегу Майю Дальквист.

«Я была так потрясена тем, что происходит. Не могу поверить, что это случилось. Я знала, что сегодня сильна, но не думала, что настолько. Я очень долго ждала этого момента. Тронута тем, как команда помогала мне. Я бы не оказалась здесь, если бы не такая сильная конкуренция между нами. Невероятно благодарна товарищам по команде», — заявила Хагстрем Aftonbladet.

Куда страннее по эмоциям получился день у Ясми Йоэнсуу. Финка выиграла пролог, но перед этим рыдала. Причиной стало столкновение с сервисером сборной США. Обошлось без травм, но за колено какое-то время лыжница держалась.

«Конечно, это был несчастный случай. Я никого не виню, но нужно быть осторожнее», — сказал Йоэнсуу Viaplay.

После этого инцидента финка не только выиграла пролог, но и добралась до финала в спринте. Там ее не хватило — только 5-е место. Вот только это не помешало стать 28-летней лыжнице промежуточным лидером общего зачета. Такого у женской сборной не было 15 лет (с 2009 года). Последний раз желтая майка была у Айно-Кайсы Сааринен.

***

Пошумела на этапе в Руке и американка Джессика Диггинс. В 20-километровом масс-старте свободным стилем на первой позиции то и дело была Йохауг, но на финише толпа ее затерла. Зато Диггинс смогла всех проскочить и выиграть. За ней финишировали шведка Йонна Сундлинг и норвежка Хейди Венг. Тереза завершила на 4-й позиции.

Уникальность достижения Диггинс в том, что она прервала победную серию шведок в Финляндии. Скандинавки не отдавали никому золото с 2022 года — 8 побед подряд.

***

Закончился гоночный уик-энд максимально неприятно для норвежской сборной. Из Руки они еле уехали. Путь до аэропорта в Рованиеме вместо трех часов занял 11. Ночевать пришлось в автобусе. Все из-за большого количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных гололедом.

«Я никогда не встречала ничего подобного. Это безумие. Повсюду несколько сантиметров льда. Рада, что добралась туда благополучно. Мне было страшно. Я очень рада, что стою здесь, а не лежу в канаве в финских лесах», — рассказала NRK ​Йохауг.

Шведы в этом плане поступили иначе, забронировав самолет из Куусамо.

***

Второй этап Кубка мира состоится в норвежском Лиллехаммере 6—8 декабря.

Виктория Дмитриева