Вот это да! Норвежцы признались, что использовали командную тактику против Большунова

«Я много раз был в роли телезрителя. Скучно смотреть гонку, когда лучшие не борются друг с другом. А лучшие сейчас — это норвежцы. Думаю, это справедливо. Устарела ли командная тактика? Не собираюсь наезжать на Эрика Мира Носсума (тренер сборной. — Прим. “Чемпионата”), но лыжные гонки — индивидуальный вид спорта. Именно поэтому я и выбрал его. Совершенно справедливо цепляться за свои шансы на Кубке мира, тогда как на чемпионате мира всё немного по-другому», — заявил Андреас Фьорден VG.