Вот это да! Норвежцы признались, что использовали командную тактику против Большунова

Пошёл уже третий год, как российские лыжники не выступают на Кубке мира. За это время изменилось многое. И речь не только о расстановке сил и конкуренции в видах спорта.
Оказывается, за два с лишним года поменялись даже норвежцы. Скандинавы заявили, что с момента отстранения россиян пришлось отказаться от командной тактики, направленной на сдерживание Большунова.
Но есть нюанс. Раньше норвежцы клялись, что никакой тактики у них нет.
«Мы были осторожнее, когда соревновались с Большуновым»
Старт очередного сезона Кубка мира привычно прошёл без россиян. Но на первом этапе в Руке случилось то, чего не ожидали многие.
Обычно, когда кто-то из норвежцев уходит в отрыв, другие норвежцы не поддерживают это ускорение, чтобы не вести за собой других соперников. По информации норвежского издания VG, в скандинавской сборной такие «негласные правила» действуют не один год.
В Руке же всё получилось иначе, когда в концовке масс-старта на 20 км Андреас Фьорден Рее вырвался вперёд, и другие норвежцы стремительно побежали за ним, подтаскивая весь остальной пелотон. В итоге выиграл Харальд Эстберг Амундсен, серебро взял Ян Томас Йенссен, а бронза ушла Мартину Нюэнгету. Андреас Фьорден Рее же стал пятым.
После гонки Рее не сокрушался, что негласное правило было нарушено.
«Я много раз был в роли телезрителя. Скучно смотреть гонку, когда лучшие не борются друг с другом. А лучшие сейчас — это норвежцы. Думаю, это справедливо. Устарела ли командная тактика? Не собираюсь наезжать на Эрика Мира Носсума (тренер сборной. — Прим. “Чемпионата”), но лыжные гонки — индивидуальный вид спорта. Именно поэтому я и выбрал его. Совершенно справедливо цепляться за свои шансы на Кубке мира, тогда как на чемпионате мира всё немного по-другому», — заявил Андреас Фьорден VG.
Симен Хегстад Крюгер согласился с молодым лыжником. По мнению олимпийского чемпиона, всё изменилось с момента отстранения россиян.
«За годы без России это правило стало более размытым. Между нами возросла конкуренция. Раньше мы были добрее друг к другу на Кубке мира, но, в конце концов, мы конкуренты. Каждому должно быть предоставлено право использовать свой собственный шанс. Мы, наверное, были более осторожны раньше, когда Норвегия соревновалась с Большуновым. Раньше у нас была командная тактика», — признался двукратный олимпийский чемпион.
«Такой тактики у нас нет»
Эта история интересна самим открытым признанием норвежцев в использовании командной тактики против Большунова. Интересно, что, несмотря на все факты, раньше скандинавы отрицали это.
Например, вот что говорил Йоханнес Клебо в феврале 2021 году после скиатлона на чемпионате мира.
«В России считают, что у норвежцев была командная тактика против Большунова? Это неправда. Такой специальной тактики нет. У нас индивидуальный спорт, и каждый из нас в сборной Норвегии стремится оказаться выше других. Каждый работает прежде всего на свой личный результат. Я, думаю, что Большунов действует так же», — рассказывал Клебо «Спорт-экспрессу».
Тогда Сан Саныч взял первое золото ЧМ в карьере, борясь всю вторую половину дистанции с пятью норвежцами.
В том же 2021 году, но месяцем ранее случилась похожая история. Во время скиатлона в Руке россиянин на последних километрах также боролся с пятью норвежцами. На последнем повороте Большунов упал вместе с Хансом Кристером Холундом. Тогда сам Сан Саныч и тренер сборной Юрий Бородавко предположили, что это была командная тактика скандинавов. Пол Голдберг тогда смеялся над этим.
«Звучит как анекдот. Это невозможно воспринимать серьёзно. Они знают, что стоит на кону у каждого из нас. Что он просто там ляжет — это полная чушь. Печально, если они так считают, но не могу в это поверить», — делился мнением Голберг с Dagbladet.
Многолетняя ложь?
И вот теперь норвежцы признают, что командная тактика всё-таки была.
Дело вовсе не в самой командной тактике. Это классная штука, которой не мешало бы пользоваться всем сильным сборным. С наличием командной тактики лыжные гонки превращаются не только в соревнования быстрейших, но ещё и умнейших и хитрейших. Накал борьбы повышается, ведь очевидно обостряется противостояние между странами. А борьба своих с чужими — именно то, что так любят болельщики.
В России же тоже пытались использовать командную тактику. Правда, получалось не всегда удачно. Вероятно, свою роль играло огромное преимущество Большунова над остальными. Вот только наши лыжники не стеснялись в открытую говорить, что пользовались такими приёмами.
Норвежцы же пользовались командной тактикой и лицемерно отрицали это. Кажется, сильнейшие не должны вести себя подобным образом.
Татьяна Постникова