«Это самая серьёзная травма». Жёсткое падение лишило горнолыжницу знакового рекорда

«Это разрыв мышц, так что это самая серьёзная мышечная травма, которую только можно себе представить. Восстановление займёт больше двух недель. Сейчас я практически ничего не могу делать, но мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие пару дней, и постараемся сделать всё как можно быстрее», — заявила Шиффрин.