Стартовый прокол: почему Большунов неудачно начал сезон

«Разговаривали с ним вчера после гонки. Есть у него проблемы. Сейчас надо понять, в чем эти проблемы. Уверена, что в ближайшее время будет выяснено, что на самом деле с Сашей, чтобы скорректировать подготовку и подвести к следующим гонкам, — объясняла “Матчу” глава ФЛГР Елена Вяльбе после гонки. — Он похудел очень быстро — за несколько дней на 4 кг. Это тоже может быть причиной. Надо просто понять, чтобы в дальнейшем он смог быть тем Большуновым, которого мы знаем».