Стартовый прокол: почему Большунов неудачно начал сезон

В воскресенье, 1 декабря, в Вершине Теи открылся второй этап Кубка России. Планировалось провести его в Тюмени, но из-за нехватки снега в регионе лыжникам пришлось остаться в Хакасии. Как выяснилось, проблемы Александра Большунова никуда не делись. В классической разделке на 10 км трехкратный олимпийский чемпион не смог попасть в топ-3, а в понедельник, 2 декабря, остановился на стадии четвертьфинала в спринтерской гонке.
Столкновение с коптером
Конец первого этапа вроде бы дал надежду на то, что Большунов начинает нащупывать свою мощь. На старте сезона Александр никак не мог составить конкуренцию лидерам. Сначала он был неубедителен на Кубке Хакасии, где в 10-километровой классической разделке стал пятым и проиграл победителю Илье Семикову 35 секунд. Дальше — хуже. В первой гонке Кубка России (тоже в классической разделке, но на 15 км) у него было лишь седьмое место, а в коньковом спринте Большунов выбыл в четвертьфинале.
Закрывала стартовый этап коньковая разделка на 15 км, где болельщики наконец-то увидели Сан Саныча на подиуме. В день рождения Юрия Бородавко его подопечные заняли весь пьедестал, а Большунов стал вторым, проиграв лишь Денису Спицову.
«Только потихоньку начинаем оживать после всех непонятных ситуаций, которые были в начале сезона, — говорил Большунов в эфире трансляции Федерации лыжных гонок России. — Рад, что в день рождения Юрия Викторовича мы втроем показали хороший результат. Боролись на протяжении всей дистанции вместе. Хотя два дня назад Артем (Мальцев. — Ред.) подходил и говорил: “Сань, поехали уже домой, чтобы заниматься другими делами. А смысл так бегать?” Я с ним полностью согласен, потому что ты либо борешься за тройку и выигрываешь, либо вообще не бегаешь. Но подготовка была скомканной, а сегодня первый нормальный результат».
Между первым и вторым этапами в Вершине Теи прошло четыре дня, но, как видно, это не такой большой срок, чтобы до конца «ожить», особенно в классике. Большунов стартовал в разделке позже всех своих основных конкурентов — под 60-м номером. Таким образом, он прекрасно ориентировался, кто и как проходит по отсечкам. Но уже на разгоне стало понятно, что бороться за медали ему будет трудно. На 1,2 км он уступал лидеру 12 секунд.
А после отсечки 6,6 км у него случилась стычка с летающей над трассой техникой. Квадрокоптер подобрался к Сан Санычу слишком близко и врезался ему куда-то в область бедра. Лыжник чуть пошатнулся, но удержал равновесие. Коптер был легкий и даже незаметный в трансляции. Не увидели его и комментаторы гонки: «Ой-ой-ой! Оступился, что ли? Или с палками что-то?» Большого урона Большунову он явно не принес, но настроение, наверное, подпортил.
К тому моменту Александр шел с 10-м временем, проигрывая 33 секунды. На отметке 8 км он опустился на строчку ниже, а на заключительном двухкилометровом отрезке все-таки сумел зацепиться за топ-10 и стал девятым с проигрышем в 48 секунд.
Казус Терентьева
Сам Александр объяснил свои неудачи тем, что перед сезоном заболел и долго не мог отделаться от признаков простуды. Хотя раньше болезни не особо мешали Сан Санычу добегать до призовых мест и побед. Поэтому одной из версий последних неудач Большунова стали называть и потерю мотивации в отсутствие международных стартов. Одним из первых об этом рассказал Петтер Нортуг. Легендарный норвежец заявил, что россиянин сам поделился с ним этими мыслями в переписке. Задумался о подобной причине и тренер лыжника Юрий Бородавко.
«Хотя мы и думаем, что отстранение от международных соревнований не сказывается, но всё равно это психологически влияет на мотивацию Большунова, — приводит слова Бородавко Metaratings. — Это видно и по тренировочному процессу. Хотим мы этого или нет, но планка потихоньку падает без международных стартов. Психологию человека изменить очень трудно».
Вряд ли стоило ожидать, что во втором спринте сезона все проблемы Большунова исчезнут. В коньковом спринте неделю назад Большунов занял 19-е место в прологе и третье в четвертьфинальном забеге, сейчас же в классике результат был чуть хуже — 21-я позиция в квалификации и четвертая в четвертьфинале.
«Разговаривали с ним вчера после гонки. Есть у него проблемы. Сейчас надо понять, в чем эти проблемы. Уверена, что в ближайшее время будет выяснено, что на самом деле с Сашей, чтобы скорректировать подготовку и подвести к следующим гонкам, — объясняла “Матчу” глава ФЛГР Елена Вяльбе после гонки. — Он похудел очень быстро — за несколько дней на 4 кг. Это тоже может быть причиной. Надо просто понять, чтобы в дальнейшем он смог быть тем Большуновым, которого мы знаем».
Наверное, главным неудачником классического спринта можно назвать не Большунова, а Александра Терентьева. Накануне в разделке он занял 7-е место, что в дистанционной гонке для Терентьева считается очень хорошим результатом. Казалось, что в спринте двукратный призер Олимпиады должен зажечь. В прологе Александр показал второе время, но в четвертьфинале его подвела беспечность. Он шел вторым в своем забеге и вроде бы всё контролировал. Перед самым финишем Терентьев опустил руки, но из-за спины неожиданно выскочил Артем Мальцев. Александр увидел соперника в последний момент и резко выкинул ногу вперед. Однако в этой разножке, которой можно было избежать, победил Мальцев. Так как забег был медленнее предыдущих, лаки-лузером в полуфинал Терентьев не прошел.
А в финале не оказалось обладателя красной майки лидера спринтерского зачета Дениса Филимонова, который стал последним в своем полуфинале. Но и без него в решающем забеге хватало представителей сборной Татарстана — пять из шести участников. Уверенную победу забрал Сергей Ардашев, а остальные медали разыгрывались в жаркой борьбе на финише. Проворнее других оказался Савелий Коростелев, а единственный представитель команды Москвы Константин Тиунов всего на три сотые секунды опередил лидера общего зачета Ивана Горбунова.
В женской гонке вновь без сюрпризов. На последнем подъеме убежала от соперниц вдаль обладательница красной майки Анастасия Фалеева, оформив вторую спринтерскую победу подряд. Серебро у Алены Барановой, бронза досталась Дарье Непряевой. Лидия Горбунова, как и ее муж Иван, осталась на четвертом месте.
Закроют этап в Вершине Теи коньковые масс-старты на 20 км. Они пройдут в среду, 4 декабря. Женщины стартуют в 6.00, мужчины — 8.00 по московскому времени.
Михаил Кузнецов