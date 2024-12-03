«Желаю взять пример с меня». Степанова дала важный совет Большунову

«Желаю Большунову взять пример с Натальи Терентьевой и меня. Перезагрузиться и вспомнить, что в жизни есть другие важные вещи, помимо лыжных гонок. И заодно показать пример другим мужчинам страны: отпуск по уходу за ребёнком — это ответственно и мужественно», — написала Степанова на своей странице в социальных сетях.