Гонка без лидера: лыжники показали острую борьбу в отсутствие Большунова

— Я не думал, что буду бороться за победу, ведь это конек, да и масс-старты у меня особо не получаются, — сообщил Ардашев в трансляции ФЛГР. — До первой бонусной отсечки не втянулся, но потом вработался. Самочувствие отличное было, лыжи к последним кругам вообще прекрасно стали работать. Бонусы нужно было брать, но это не было самоцелью, я не дергался. У меня такая особенность, что если я буду дергаться, то меня может просто «вырубить» на середине дистанции и я пешком пойду. Потому и не дергался. Желтая майка — круто, поскольку я никогда не бегал ни в красной, ни в зеленой, ни в желтой майке.