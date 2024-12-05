Терезе Йохауг резко ответила журналисту, который назвал её «неудачницей» 1-го этапа КМ

«Если он считает, что я неудачница, то я могу ответить, что это он неудачник, раз у него такое мнение.



Ничего не думаю об этом, всё просто. Я очень довольна своими результатами. Он не сможет сказать, что, финишировав вторым и четвёртым, уедет домой проигравшим», — приводит слова Йохауг NRK.