Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Диггинс лидирует, Йохауг — четвёртая

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

Источник: Getty Images

В её активе 378 очков. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг с результатом 357 очков. Тройку лидеров замыкает немка Виктория Карль (355).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг занимает четвёртое место в зачёте (307).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. женщины. Общий зачёт:

  1. Джессика Диггинс (США) — 378
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 357
  3. Виктория Карль (Германия) — 355
  4. Терезе Йохауг (Норвегия) — 307
  5. Хейди Венг (Норвегия) — 285
  6. Катарина Хенниг (Германия) — 236
  7. Фрида Карлссон (Швеция) — 231
  8. Эбба Андерссон (Швеция) — 229
  9. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 224
  10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 222