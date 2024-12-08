Вяльбе рассказала о здоровье Большунова, который недавно переболел коронавирусом

На втором этапе Кубка России в Вершине Теи Большунов занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем, а затем не смог выйти в полуфинал в спринте. Позже стало известно, что лыжник переболел коронавирусом и на данный момент проходит обследование.
«Я не имею права говорить о конфиденциальной медицинской информации, это не совсем правильно. Но могу всех заверить, что глобально ничего критичного со здоровьем у Саши нет. Это очень радует. Безусловно, это обнадеживает, так что ждем его скоро назад», — сказала Вяльбе «ВсеПроСпорт».