Вяльбе рассказала о здоровье Большунова, который недавно переболел коронавирусом

«Я не имею права говорить о конфиденциальной медицинской информации, это не совсем правильно. Но могу всех заверить, что глобально ничего критичного со здоровьем у Саши нет. Это очень радует. Безусловно, это обнадеживает, так что ждем его скоро назад», — сказала Вяльбе «ВсеПроСпорт».